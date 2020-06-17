"Мы действуем медленно и осторожно": в HBO Max пояснили дальнейшую судьбу "Унесенных ветром"

Потоковый сервис HBO Max не будет спешить с возвращением шедевра мирового кинематографа - драмы "Унесенные ветром" в свою библиотеку. Об этом рассказала программный директор компании Сандра Дьюи, слова которой приводит издание Variety.

"Мы действуем медленно и осторожно, и я думаю, что это правильная реакция. Фильм будет представлен, но с контекстом и с соответствующими пояснениями", - сказала она.

По словам Дьюи, внутри компании было "множество дискуссий на эту тему".

"Потому что, с одной стороны, с точки зрения исторической точности, вы хотите, чтобы люди могли видеть то, что было актуально в то время, но в то же время вы не хотите, чтобы это видели дети, которые могут не понимать исторического контекста", - добавила она.

Ранее потоковый сервис, принадлежащий компании WarnerMedia принял решение о блокировании доступа к фильму "Унесенные ветром" после критики в адрес картины со стороны сценариста "12 лет рабства" Джона Ридли, который посчитал, что один из самых кассовых и титулованных кинопроектов в истории "распространяет болезненные стереотипы о чернокожих" и не является "исторически корректным".