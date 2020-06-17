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"Виктор Робот": тизер украинского фантастического мультфильма (Видео)

"Виктор Робот": тизер украинского фантастического мультфильма (Видео)
18:20 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: facebook.com
В сети появился тизер украинского фантастического мультфильма "Виктор_Робот", созданного режиссером Анатолием Лавренишиным - участником и победителем международных анимационных фестивалей в Роттердаме, Анси и Клермон-Ферране.

Героев картины озвучили украинские актеры Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк и Анатолий Хостикоев. В саундтреке зрители услышат Dakh Daughters, "ДахаБраха" и Антона Слепакова из группы "Вагоновожатые".

История мультфильма разворачивается в далеком будущем, на планете, которая получает энергию от искусственной звезды. Светило ломается, а создатель механизма - дедушка маленькой Вики - загадочно исчезает. Целеустремленная девочка вместе с маленьким роботом по имени Виктор отправляется на его поиски, решая загадки и преодолевая опасности населенной роботами планеты.

Мультфильм сняли на средства Госкино, а бюджет его составил 31 млн грн. Работа над проектом длилась 3 года.

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Анимационная лента выйдет в марте 2021 года.

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Кино, Фильм, Тизер, Виктор робот.

Автор:

Телеграф
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