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Основатель группы Motörhead Лемми "получил" свой байопик: подробности

Основатель группы Motörhead Лемми "получил" свой байопик: подробности
Обновлено 20:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter
О легендарном основателе группы Motörhead Иэне Фрейзере Килмистере, более известном как Лемми, снимут фильм. Об этом сообщает deadline.

Режиссером байопика станет Грег Олливер. В 2010 году он снял документальный фильм "Лемми", ради которого провел три года в турах вместе с рокерами.

Картина расскажет о ранних годах жизни Лемми в Англии, времени, проведенном с Джими Хендриксом в качестве его помощника, и группе Hawkwind, из которой его выгнали за поведение. Все это предшествовало созданию Motörhead, важнейшей рок-группы прошлого века.

"Наверное, то, что вы слышали о Лемми, было правдой… не потому что он следовал клише рок-н-ролла, а потому что создавал их. Marlboro Reds и Jack Danielʼs на завтрак, спиды на обед — все правда. Но за всем этим стоял неотразимый и сложный человек с львиным сердцем, который стоял на своем и никогда не бросал музыку, которая делала его счастливым. Мы работали над байопиком с 2013 года и делали все, чтобы почтить Лемми и других членов Motörhead. Это будет фильм, которым бы они гордились", - отметил режиссер.

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Кто сыграет главную роль в фильме, пока не известно. Перед смертью Лемми говорил, что хотел бы видеть на этом месте Роджера Мура, одного из Джеймсов Бондов. Даты выхода байопика также нет, съемки планируют начать в 2021 году.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Motorhead, Байопик, Лемми.

Автор:

Телеграф
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