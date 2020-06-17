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Среда, 17.06.2020

Фильм "Гнездо" с Джудом Лоу: первый тизер драмы (Видео)

В центре сюжета окажется преуспевающий бизнесмен Рори, который решает переехать в родную Англию вместе с семьей и детьми. Но его надежды на лучшие возможности рушатся, когда он оказывается в суровых британских 80-х. И теперь не только его благосостояние, но и брак оказывается под угрозой. Режиссером ленты выступил Шон Дуркин. Прокат картины запланирован на сентябрь 2020 года.
112.ua
Фото: Скриншот
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Кино, Фильм, Джуд Лоу, Драма, Тизер, Гнездо.
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