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Создатель "Рика и Морти" взялся за эксклюзивное шоу для Fox

Создатель "Рика и Морти" взялся за эксклюзивное шоу для Fox
Обновлено 03:26 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Создатель "Рика и Морти" и "Сообщества" Дэн Хармон займётся мультсериалом для Fox. Сообщает Deadline.

Сценарист Дэн Хармон подписал эксклюзивную сделку с телестудией Fox Entertainment — он поработает над первым шоу, которое будет полностью принадлежать компании.

Он займётся разработкой комедийного мультсериала, премьера которого запланирована на 2022 год. Подробности сюжета пока что не разглашаются, но производством шоу займётся анимационная студия Bento Box, известная по "Закусочной Боба" и "Полиции Парадайз".

"До того, как присоединиться к компании, я был независимым продюсером и поработал вместе с Дэном над одними из первых моих проектов. По его уникальному голосу и стилю, а также манере рассказывать истории, где всегда будет нечто неожиданное, я сразу понял, что у него выдающийся талант", - рассказал Майкл Торн, президент Fox Entertainment. 

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Это будет первое полностью анимированное шоу Хармона в качестве шоураннера со времён "Рика и Морти". В том же качестве он работает над веб-сериалом "Квест Хармона" (HarmonQuest), но там анимацию совмещают с "живыми" вставками.

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Все по теме:

Мультфильмы, Дэн Хармон, Fox Entertainment.

Автор:

Телеграф
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