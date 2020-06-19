Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
На Донбассе за сутки один военный погиб и еще один ранен
На Донбассе за сутки один военный погиб и еще один ранен
Хирн: Мы не хотим, чтобы WBC сделали Фьюри франчайзинговым чемпионом
Хирн: Мы не хотим, чтобы WBC сделали Фьюри франчайзинговым чемпионом
Ларион Пропольник: народные приметы и запреты 19 июня
Ларион Пропольник: народные приметы и запреты 19 июня

"Американская утопия" Спайка Ли выйдет на HBO

"Американская утопия" Спайка Ли выйдет на HBO
Обновлено 08:41 Сегодня Телеграф 112.ua
Фильм-концерт, снят известным режиссером Спайком Ли, дебютирует на канале HBO.

Основой картины стал бродвейский мюзикл основателя группы Talking Heads Дэвида Бирна.

По словам Ли, для него большая честь работать над проектом Бирна. Всего над фильмом-концертом работают 11 операторов, каждый из которых будет отвечать за движения ансамбля из 11 человек, постоянно перемещающихся по сцене.

Премьера фильма должна состояться на НВО уже в этом году.

Warner Bros. проведет бесплатный 24-часовой онлайн-фестиваль DC FanDome

Напомним, премьера мюзикла "Американская утопия" состоялась в октябре 2019 года в бродвейском театре Гудзона и включала в себя выступление самого Бирна и еще 11 артистов, исполняющих песни из одноименного альбома певца 2018 года American Utopia, принесшего музыканту "Грэмми", а также композиции из репертуара группы Talking Heads и треки из других сольных работ певца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Спайк Ли, НВО.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
02 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
03 От COVID-19 и не только: как выбрать и правильно носить одноразовые перчатки
04 День медика 2020: когда отмечают, история
05 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жаркие выходные: в Украине сохранится теплая погода с дождями и грозами
В Украине сохранится жаркая погода с дождями и грозами
В мире от коронавируса выздоровели более четырех миллионов
В мире от коронавируса выздоровели более четырех миллионов
На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население
На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население
На радость геймерам: состоялся релиз The Last of Us Part II
На радость геймерам: состоялся релиз The Last of Us Part II
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь