"Американская утопия" Спайка Ли выйдет на HBO

Основой картины стал бродвейский мюзикл основателя группы Talking Heads Дэвида Бирна.
По словам Ли, для него большая честь работать над проектом Бирна. Всего над фильмом-концертом работают 11 операторов, каждый из которых будет отвечать за движения ансамбля из 11 человек, постоянно перемещающихся по сцене.
Премьера фильма должна состояться на НВО уже в этом году.
Напомним, премьера мюзикла "Американская утопия" состоялась в октябре 2019 года в бродвейском театре Гудзона и включала в себя выступление самого Бирна и еще 11 артистов, исполняющих песни из одноименного альбома певца 2018 года American Utopia, принесшего музыканту "Грэмми", а также композиции из репертуара группы Talking Heads и треки из других сольных работ певца.