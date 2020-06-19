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Фильм, снятый в Zoom, возглавил прокат в США: хоррор от режиссера-любителя

Фильм, снятый в Zoom, возглавил прокат в США: хоррор от режиссера-любителя
12:47 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: facebook.com
Сценарий для короткометражки был написан всего за день, а уже через неделю фильм отсняли в приложении.

Наблюдая за последствиями карантина, находчивый режиссер-любитель Кристиан Нильссон пришел к заключению, что время пандемии как никогда подходит для того, чтобы снять фильм и запустить его в прокат. Поразмыслив, Нильссон и его приятели снять в Zoom короткометражный хоррор без единого доллара в бюджете.

Уже сегодня фильм Unsubscribe возглавил прокат в США, и такого абсурда, как признался в Фейсбук сам режиссер, видеть ему еще не приходилось.

"В прошлом месяце мы с YouTube-блогером Эриком Табахом болтали о том, что кинотеатры по всей стране были закрыты из-за пандемии, - рассказал он. - Мы шутили, что любой фильм, который покажут в кинотеатре, мгновенно возглавит кассовые сборы. Понимая, что эта уникальная ситуация представляет собой лазейку, мы разработали план".

Уже на следующий день Нильссон написал сценарий короткометражного хоррора, который назвал Unsubscribe ("Отписаться"). По сюжету пять блогеров общаются в видеоконференции и понимают, что их преследует таинственный интернет-тролль. Еще через неделю картину сняли с помощью приложения для видеозвонков Zoom, не потратив на это ни доллара.

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Закончив пост-продакшн, приятели арендовали небольшой кинотеатр, выкупили все билеты на сеанс и провели показ в пустом зале. Как и предполагалось, уже вскоре фильм возглавил прокат в США со сборами $25,4 тыс.

"Вчера состоялась премьера "Отписаться" на Vimeo. Смотрите", - посмеялся режиссер.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Короткометражка, ZOOM.

Автор:

Телеграф
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