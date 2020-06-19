Архивные кадры и новые подробности: о соборе Парижской Богоматери снимут фильм

Фильм расскажет о прошлогоднем пожаре в соборе.

Один из наиболее широко признанных символов города Парижа и Франции, средневековый собор Парижской Богоматери и ранее фигурировал во множестве фильмов. А теперь он стал "главным героем" фильма.

Жан-Жак Анно, режиссер "Семь лет в Тибете" и "Враг у ворот", совместно с писателем Томасом Бидегеном, готовит драму о пожаре в соборе Парижской Богоматери - "Нотр-Дам в огне". Продюсер - Жером Сейду.

Мы делаем фильм, который будет выглядеть как фантастический фильм, но который явно основан на реальной истории. Это как триллер: это эмоционально, трогательно - сказал режиссер.

Фильм выйдет на французском языке и объединит кадры из архива и новый снятый материал, чтобы рассказать историю того рокового дня. В фильме покажут тяжелую и опасную работу сотен пожарных, которые "спасали" собор, а также расскажет о череде случайных событий, которые могут быть причинами трагедии.

Действие фильма будет происходить в течение 24 часов, на фоне протестов "желтых жилетов".

Съемки стартуют в конце 2020 года. Дата выхода фильма - не известна.