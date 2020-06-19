Аманда Сейфрид могла сыграть Гамору в "Стражах Галактики", но ее отговорила Дженнифер Лоуренс

В интервью Comicbook популярная голливудская актриса Аманда Сейфрид рассказала, как ей предлагали роль Гаморы в "Стражей Галактики" Джеймса Ганна и почему она отказалась от съемок. Как выяснилось, во всем виноват грим.

На актрису повлиял опыт Дженнифер Лоуренс, которая играла Мистик в "Людях Икс" и проводила часы у гримеров.

"Я часто думаю об этом. На самом деле я не фанат фильмов Marvel. Поэтому тогда я просто решила: "Ах, не хочу быть зеленой. Ведь это значит, что придется долго гримироваться".

Я помню, как Дженнифер Лоуренс рассказывала мне, сколько времени у нее уходило, чтобы стать синей. Я ей тогда ответила, что это похоже на ад на Земле. Ведь требуется несколько часов, чтобы загримироваться, а потом несколько часов, чтобы снова стать самой собой. Я этого не захотела.

На самом деле я ничего не имею против супергероев. Но не в виде фильмов, а в виде книг. Они очень полезны детям, ведь супергерои учат, что важно быть добрым. Моя дочь не расстается с такими книгами. Она знает, как выглядят все супергерои и какие у них способности. Я думаю, что это круто, это гениальные книги. А фильмов она ни одного не видела".

После отказа Аманды Сейфрид роль Гаморы досталась Зои Салдане. Но и Сейфрид не может пожаловаться на отсутствие ролей. Последней ее работой является главная женская роль в триллере "Ты должен был уйти" режиссера Дэвида Кеппа.