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Где Аарон Тейлор-Джонсон: Нолан раскрыл некоторые детали фильма "Тенет"

Где Аарон Тейлор-Джонсон: Нолан раскрыл некоторые детали фильма "Тенет"
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
Портал Entertainment Weekly разместил значительное число фотографий как часть промокампании к предстоящей в следующем месяце премьере фантастического шпионского триллера Кристофера Нолана "Довод".

На снимках зрители видят всех основных персонажей. Главную роль в фильме исполнит Джон Дэвид Вашингтон под именем Протагонист, противостоять ему будет русский олигарх в исполнении Кеннета Браны, которому одновременно придется решать проблемы со своей женой, которую сыграла Элизабет Дебики. Шпионом же выступит герой Роберта Паттинсона.

Сюжет не раскрывается, но известно, что стороны будут использовать особый способ перемещения во времени под названием "инверсия".

После появления промоматериалов зрители недоумевали из-за того, что нигде на них не видно Аарона Тейлора-Джонсона, чье участие в проекте анонсировалось.

 
 
 
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Нолан успокоил поклонников таланта артиста и рассказал, где его можно увидеть: "Аарон Тейлор-Джонсон действительно есть в фильме и является важной его частью. Да, фотографий с ним нет, но он мелькает во втором трейлере. Правда, он там совершенно не узнаваем. В фильме будет происходить много событий, мы не хотели портить людям впечатление, делясь подсказками в промоматериалах".

После переноса даты премьеры показ "Довода" стартует в кинотеатрах 31 июля.

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Все по теме:

Кристофер Нолан, Аарон Тейлор-Джонсон, TENET, Довод.

Автор:

Телеграф
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