"Тайна ждет вас в сентябре": создатели "Шерлока Холмса" заинтриговали фанатов коротким анонсом (Видео)

В группе Facebook, посвященной фильмам про Шерлока Холмса, опубликовали короткий видеоролик, в котором Роберт Дауни-младший в образе Шерлока Холмса прикладывает палец к губам и отстукивает на пишущей машинке слово "Сентябрь". После чего ролик заканчивается. Комментарий к видео гласит: "Нет ничего более неуловимого, чем самое очевидное. Тайна ждет вас в сентябре этого года!"

Маловероятно, что речь идет о дате премьеры. Так как изначально сообщалось, что премьера состоится в декабре 2021 года. Скорее можно говорить о дате начала съемок.

Сюжет фильма "Шерлок Холмс 3" не раскрывается.

Известно лишь, что действие в нем будет происходить спустя 9 лет после событий фильма "Шерлок Холмс: Игра теней" 2011 года, а герои переместятся из Англии в США.

Комиссия по кинематографии штата Калифорния пообещала создателям ленты значительный налоговый вычет, если съемки будут проходить на территории штата.

К ролям Шерлока Холмса и доктора Ватсона вновь вернутся Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу. На пост режиссера назначен Декстер Флетчер. По предварительным данным, бюджет проекта превысит 100 миллионов долларов.