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Disney планирует выпустить новый мультфильм с "цветной" героиней: детали

Disney планирует выпустить новый мультфильм с "цветной" героиней: детали
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
Издание The Disinsider получило эксклюзивную информацию о том, что режиссеры "Зверополиса" Байрон Ховард и Джаред Буш начали работу над новым мультфильмом студии Disney под названием Encanto (в переводе с португальского "Очарование", но может быть переведено и как "Волшебство"). Впрочем, в ходе работы название может быть изменено. В качестве примера приводится мультфильм "Райя и последний дракон", который создавался под названием "Империя драконов".

В центре повествования окажется юная бразильянка, все члены семьи которой обладают волшебными способностями, а у нее самой их нет.

Сценарий напишут Джаред Буш и Чариз Кастро Смит ("Призраки дома на холме"). Музыку для фильма создаст Лин-Мануэль Миранда ("Мэри Поппинс возвращается").

Продюсерами будут Кларк Спенсер и Иветт Мерино Флорес.

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The Disinsider отмечает, что это будет уже третий проект Disney с "цветной" девочкой в качестве главной героини после полинезийки Моаны и азиатки Райи.

Дата премьеры нового мультфильма неизвестна, но ранее студия Disney сообщала, что планирует выпустить неназываемый проект 24 ноября 2021 года. Возможно, что этим проектом и будет Encanto.

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Все по теме:

Дисней, Мультфильм, Encanto.

Автор:

Телеграф
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