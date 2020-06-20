Disney планирует выпустить новый мультфильм с "цветной" героиней: детали

В центре повествования окажется юная бразильянка, все члены семьи которой обладают волшебными способностями, а у нее самой их нет.
Сценарий напишут Джаред Буш и Чариз Кастро Смит ("Призраки дома на холме"). Музыку для фильма создаст Лин-Мануэль Миранда ("Мэри Поппинс возвращается").
Продюсерами будут Кларк Спенсер и Иветт Мерино Флорес.
The Disinsider отмечает, что это будет уже третий проект Disney с "цветной" девочкой в качестве главной героини после полинезийки Моаны и азиатки Райи.
Дата премьеры нового мультфильма неизвестна, но ранее студия Disney сообщала, что планирует выпустить неназываемый проект 24 ноября 2021 года. Возможно, что этим проектом и будет Encanto.