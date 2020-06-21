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The Card Counter: появился первый кадр криминальной драмы с Оскаром Айзеком (Фото)

The Card Counter: появился первый кадр криминальной драмы с Оскаром Айзеком (Фото)
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru
Портал Deadline опубликовал кадр из предстоящей криминальной драмы The Card Counter. На нем седовласый персонаж Оскара Айзека сидит в кресле с пистолетом в руках, рядом стоит дорожная сумка.

По данным портала, съемки картины должны возобновиться в июле. В марте, когда съемочный процесс был остановлен, пробы на коронавирус у некоторых членов съемочной группы оказались положительными.

В предстоящей работе над завершением фильма не ожидается больших трудностей. К счастью, съемки с участием массовки или с тесным контактом актеров были завершены до приостановки производства.

Фильм расскажет про бывшего военного и картежника Телла. К нему обращается за помощью молодой парень Цирк, которого обидел их общий знакомый, некий полковник. Телл пытается убедить Цирка отказаться от планов мести. По ходу развития сюжета герои посещают разные казино, в итоге добираясь до турниров Мировой серии в Лас-Вегасе.

 
 
 
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Кроме Оскара Айзека в фильме снимаются Уиллем Дефо, Тай Шеридан, Тиффани Хэддиш и другие. Режиссер и сценарист ленты - Пол Шредер ("Дневник пастыря"). Дата премьеры пока не сообщалась.

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Все по теме:

Кадры, Оскар Айзек, The Card Counter.

Автор:

Телеграф
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