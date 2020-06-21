"Безжалостный": вышел украинский трейлер триллера с Расселом Кроу (Видео)

Режиссером психологического триллера выступил Деррик Борте. По сюжету Рэйчел (Карен Писториус) опаздывает на работу и на светофоре ссорится с незнакомцем (Рассел Кроу). Женщина выводит его из себя. Это накладывается на неудачный день — в итоге мужчина начинает на нее охоту, в процессе которой страдают ее близкие и просто попавшие под горячую руку прохожие. Выход картины в украинский прокат запланирован на 16 июля 2020 года.