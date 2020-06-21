Зои Кравиц прокомментировала игру Роберта Паттинсона

Зои Кравиц посчастливилось получить роль в новой экранизации приключений про Брюса Уэйна, которая, по её словам, будет уникальной.
Зои отметила, что Паттинсон будто превращается в Бэтмена каждый раз, когда надевает супергеройский костюм.
Отметим, данный фильм станет началом целой киновселенной, заново начав рассказ о подвигах миллиардера, потерявшего в юном возрасте влиятельных родителей в городе Готэм.
Известно, что режиссёр и сценарист Мэтт Ривз получил от студии Warner Bros. "зелёный свет" на создание трилогии о Тёмном рыцаре.