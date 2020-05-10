Зои Кравиц призналась, что хотела отказаться от звездной фамилии своего отца

Зои Кравиц стала гостьей подкаста Дэкса Шепарда Armchair Expert, где рассказала о том, что для актерской карьеры хотела отказаться от знаменитой фамилии своего отца, рокера Ленни Кравица.
"Я думала, чтобы сменить ее. Я хотела оставить в качестве фамилии свое второе имя - Изабелла, чтобы было Зои Изабелла. Но оно просто не прижилось. Люди постоянно забывали и называли меня по-старому. Никому эта идея не зашла", - поделилась Зои.
Она также отметила, что ее отца немного расстроил факт того, что она решила сменить фамилию.
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"Я как-то сказала ему об этом и почувствовала, что он немного расстроился. Так что я осталась с его фамилией. Раньше мне не нравилось, что из-за фамилии люди сразу ассоциируют меня с моей семьей, но теперь мне это даже нравится, я этим горжусь", - сказала Зои.
Зои Кравиц - дочь Ленни Кравица и Лизы Боне. Они развелись, когда Зои была маленькой. После развода Лиза начала встречаться с актером Джейсоном Момоа, за которого через 12 лет вышла замуж.
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После развода родителей Зои осталась жить с отцом, который прослыл главным сердцеедом Голливуда: он встречался с Николь Кидман, Мишель Родригес, Адрианой Лимой, Мадонной, Кайли Миноуг и еще многими знаменитыми красотками.