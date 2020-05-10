Сандра Буллок в прямом эфире показала свою дочь Лайлу (Видео)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса приняла участие в шоу Джады Пинкетт-Смит "Red Table Talk".

В преддверии Дня матери, который в США, Австралии, Японии и большинстве стран Европы отмечается во второе воскресенье мая, в эфир вышел новый эпизод шоу Джады Пинкетт-Смит, ее матери Эдриэнн Бенфилд-Джонс и дочери Уиллоу Red Table Talk.

Главной героиней выпуска стала мать двоих детей и старшая медсестра Эйприл Буэнкамино, которая работает в отделении с COVID-положительными больными.

По видеосвязи Эйприл рассказала, что недавно Сандра Буллок оказала их больнице необходимую помощь, - актриса закупила 6 000 защитных масок и сама доставила их в медучреждение.

После того, как Буэнкамино завершила свой рассказ, к разговору неожиданно для нее присоединилась сама Буллок. Сандра захотела лично поблагодарить медработницу и ее коллег за то, что они каждый день рискуют своим здоровьем ради спасения жизни других.

"Эйприл, спасибо тебе! Я постараюсь сказать это без слез... Спасибо тебе и твоим коллегам за все, что вы делаете. Пока мы со своими семьями сидим дома, вы делаете очень тяжелую работу. Не проходит и дня без того, чтобы мы в своих молитвах не посылали вам свою любовь, признательность и благодарность. Я знаю, что ты как мама двоих детей боишься точно так же, как и все мы. Поэтому я преклоняюсь перед тем, что ты все равно продолжаешь хорошо выполнять свою работу", - обратилась Сандра Буллок к медсестре.

Актриса также рассказала, что доставляла маски в больницу вместе со своими детьми, 10-летним Луи и восьмилетней Лайлой. Сандра взяла сына и дочь с собой, чтобы они могли собственными глазами увидеть людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и понять, насколько тяжело им приходится.

В какой-то момент в кадре вместе с Буллок появилась ее дочь Лайла. Ведущие и главная героиня эпизода были удивлены этому сюрпризу, ведь Сандра крайне редко появляется на публике вместе с детьми и старается максимально ограждать их от внимания журналистов. Лайла поприветствовала всех участников онлайн-шоу и выразила отдельную благодарность старшей медсестре Эйприл.

"Здравствуйте, дамы! Спасибо тебе, Эйприл, за все, что делаешь для нас!" - сказала девочка.