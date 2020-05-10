Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: На этой неделе 17 украинских военных были ранены
Кулеба: На этой неделе 17 украинских военных были ранены
Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
Джамала, Бабкин и Санина поздравляют своих мам с праздником (Фото)
Украинские знаменитости поздравили своих мам с праздником

Сандра Буллок в прямом эфире показала свою дочь Лайлу (Видео)

Сандра Буллок в прямом эфире показала свою дочь Лайлу (Видео)
20:16 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса приняла участие в шоу Джады Пинкетт-Смит "Red Table Talk".

В преддверии Дня матери, который в США, Австралии, Японии и большинстве стран Европы отмечается во второе воскресенье мая, в эфир вышел новый эпизод шоу Джады Пинкетт-Смит, ее матери Эдриэнн Бенфилд-Джонс и дочери Уиллоу Red Table Talk.

Главной героиней выпуска стала мать двоих детей и старшая медсестра Эйприл Буэнкамино, которая работает в отделении с COVID-положительными больными.

По видеосвязи Эйприл рассказала, что недавно Сандра Буллок оказала их больнице необходимую помощь, - актриса закупила 6 000 защитных масок и сама доставила их в медучреждение.

Брэд Питт планирует день рождения дочери Шайло
Брэд Питт планирует день рождения дочери ШайлоЧитать полностью

После того, как Буэнкамино завершила свой рассказ, к разговору неожиданно для нее присоединилась сама Буллок. Сандра захотела лично поблагодарить медработницу и ее коллег за то, что они каждый день рискуют своим здоровьем ради спасения жизни других.

"Эйприл, спасибо тебе! Я постараюсь сказать это без слез... Спасибо тебе и твоим коллегам за все, что вы делаете. Пока мы со своими семьями сидим дома, вы делаете очень тяжелую работу. Не проходит и дня без того, чтобы мы в своих молитвах не посылали вам свою любовь, признательность и благодарность. Я знаю, что ты как мама двоих детей боишься точно так же, как и все мы. Поэтому я преклоняюсь перед тем, что ты все равно продолжаешь хорошо выполнять свою работу", - обратилась Сандра Буллок к медсестре.

Актриса также рассказала, что доставляла маски в больницу вместе со своими детьми, 10-летним Луи и восьмилетней Лайлой. Сандра взяла сына и дочь с собой, чтобы они могли собственными глазами увидеть людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и понять, насколько тяжело им приходится.

Памела Андерсон страдает редким психическим расстройством: детали

В какой-то момент в кадре вместе с Буллок появилась ее дочь Лайла. Ведущие и главная героиня эпизода были удивлены этому сюрпризу, ведь Сандра крайне редко появляется на публике вместе с детьми и старается максимально ограждать их от внимания журналистов. Лайла поприветствовала всех участников онлайн-шоу и выразила отдельную благодарность старшей медсестре Эйприл.

"Здравствуйте, дамы! Спасибо тебе, Эйприл, за все, что делаешь для нас!" - сказала девочка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Уиллоу Смит, Сандра Буллок, Джада Пинкетт Смит, Red Table Talk.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
04 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
05 В Харькове 10 экипажей полиции более часа преследовали пьяного водителя, но тому удалось уйти (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Нидерландах: за сутки умерло 18 человек
Коронавирус в Нидерландах: за сутки умерло 18 человек
За сутки в Харькове два человека умерли от COVID-19
За сутки в Харькове два человека умерли от COVID-19
Лунный посевной календарь с 11 по 17 мая 2020 года
Лунный посевной календарь с 11 по 17 мая 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь