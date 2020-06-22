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Питер Сарсгаард рассказал о съемках и о будущем Брюсе Уэйне

Питер Сарсгаард рассказал о съемках и о будущем Брюсе Уэйне
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
В этот раз Питер Сарсгаард поговорил о грядущем кинокомиксе с изданием The Hollywood Reporter и выразил нетерпение вернуться на съемочную площадку.

До премьеры "Бэтмена" Мэтта Ривза больше года, но актерский состав продолжает делиться подробностями проекта.

Боже, я надеюсь, мы скоро вернемся и закончим съемки. С крупнобюджетными проектами всегда сложнее. Свою работу я закончил процентов на восемьдесят и хотел бы добить оставшиеся двадцать.

Актер также не упустил возможности выразить свое мнение об исполнителе главной роли культового Бэтмена Роберте Паттинсоне.

Он выглядит потрясающе. Он проделал по-настоящему классную работу. Я проникся его Бэтменом и теперь жду не дождусь, когда увижу его на большом экране. Думаю, Роберт очень интересный актер. Он полюбился мне в фильме братьев Сэфди ["Хорошее время"], а также в его недавнем проекте "Маяк" с Уиллемом Дефо, — поделился Сарсгаард.

Зои Кравиц прокомментировала игру Роберта Паттинсона

Ранее свой восторг по поводу костюма Бэтмена выразила Зои Кравиц, новая Женщина-кошка. По словам актрисы, ей постоянно хотелось, чтобы кто-нибудь ее ущипнул, настолько нереальным казалось происходящее. Напомним, компанию актерам составят также Колин Фаррелл, Пол Дано, Джеффри Райт, Энди Серкис и Джон Туртурро.

Премьера "Бэтмена" намечена на 30 сентября 2021 года.

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Фильмы, Кино, Питер Сарсгаард.

Автор:

Телеграф
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