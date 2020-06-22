Франшиза Kingsman рассказывает о династии портных, создавших самую успешную секретную службу в мире, которая хранит королеву и мир во всем мире. Этот фильм расскажет о том, как эта организация возникла.

В то время пока российские политики грозятся бороться с переписыванием истории, история продолжает переписываться, не замечая этих заявлений.

Английский режиссер Мэттью Вон, вне кинематографа известный как знатный британский аристократ Мэттью де Вер Драммонд, закончил работу над фильмом "King's Man: Начало", действие которого развернется в начале ХХ века.

После того как в мультипликационном фильме "Анастасия" студии 20th Century Fox Григорий Распутин был большевиком, устроившим революцию в России, можно уже не удивляться, что в новой картине он появится в роли злодея, развязавшего Первую мировую войну. Яркая и эмоциональная картинка о новой вине русских должна вытеснить тот факт, что "создателем" этой войны был британский министр Эдуард Грей оф Фаллодон.

Главные роли исполнили Харрис Дикинсон ("Пляжные крысы"), Даниэль Брюль ("Гонка"), Рэйф Файнс ("Гарри Поттер", "Список Шиндлера"), Джемма Артертон ("Квант милосердия"), Джимон Хонсу ("Стражи Галактики") и Оскар Айзек ("Звездные войны").

Премьера фильма "King's Man: Начало" запланирована на 18 сентября этого года.