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Вышел трейлер фильма "King's Man: Начало" на русском языке (Видео)

Вышел трейлер фильма "King's Man: Начало" на русском языке (Видео)
11:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Франшиза Kingsman рассказывает о династии портных, создавших самую успешную секретную службу в мире, которая хранит королеву и мир во всем мире. Этот фильм расскажет о том, как эта организация возникла.

В то время пока российские политики грозятся бороться с переписыванием истории, история продолжает переписываться, не замечая этих заявлений.

Английский режиссер Мэттью Вон, вне кинематографа известный как знатный британский аристократ Мэттью де Вер Драммонд, закончил работу над фильмом "King's Man: Начало", действие которого развернется в начале ХХ века.

После того как в мультипликационном фильме "Анастасия" студии 20th Century Fox Григорий Распутин был большевиком, устроившим революцию в России, можно уже не удивляться, что в новой картине он появится в роли злодея, развязавшего Первую мировую войну. Яркая и эмоциональная картинка о новой вине русских должна вытеснить тот факт, что "создателем" этой войны был британский министр Эдуард Грей оф Фаллодон. 

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Главные роли исполнили Харрис Дикинсон ("Пляжные крысы"), Даниэль Брюль ("Гонка"), Рэйф Файнс ("Гарри Поттер", "Список Шиндлера"), Джемма Артертон ("Квант милосердия"), Джимон Хонсу ("Стражи Галактики") и Оскар Айзек ("Звездные войны").

Премьера фильма "King's Man: Начало" запланирована на 18 сентября этого года.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, "King's Man: Начало".

Автор:

Телеграф
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