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Мерил Стрип исполняется 71: лучшие киноленты с участием выдающейся актрисы Голливуда (Видео)

Мерил Стрип исполняется 71: лучшие киноленты с участием выдающейся актрисы Голливуда (Видео)
18:23 Сегодня Телеграф www.unian.net
Американской актрисе Мерил Стрип 22 июня исполнился 71 год. Стоит отметить, что Мерил - это звезда мирового масштаба, она обладает тремя "Оскарами".

Актриса получила три "Оскара" за роли в таких фильмах как "Крамер против Крамера", "Выбор Софи", "Железная леди". А вот свою первую роль она сыграла еще в далеком 1977 году в мелодраме "Джулия".

Стрип неоднократно была номинирована на девять "Золотых глобусов" и 31 номинация на "Золотой глобус", две премии BAFTA, "Эмми", награда Каннского и Берлинского кинофестивалей, а также звезда на Аллее славы Голливуда.

Все это говорит лишь о том, что Мерил очень талантливая актриса и достойна самых высоких наград.

"Крамер против Крамера"

Объявлены актеры, которые получат звезды на Аллее славы в Голливуде в 2021 году: список

"Выбор Софи"

"Железная леди"

Напомним, совсем недавно знаменитая голливудская актриса Мэрил Стрип решила поделиться видеозаписью, запечатлевшей ее времяпрепровождение во время карантина. Она приняла участие в акции, приуроченной к 90-летнему юбилею композитора Стивена Сондхайма, исполнив фрагмент его музыкальной композиции.

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Все по теме:

Фильмы, День рождения, Мэрил Стрип.

Автор:

Телеграф
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