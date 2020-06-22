Мерил Стрип исполняется 71: лучшие киноленты с участием выдающейся актрисы Голливуда (Видео)

Американской актрисе Мерил Стрип 22 июня исполнился 71 год. Стоит отметить, что Мерил - это звезда мирового масштаба, она обладает тремя "Оскарами".

Актриса получила три "Оскара" за роли в таких фильмах как "Крамер против Крамера", "Выбор Софи", "Железная леди". А вот свою первую роль она сыграла еще в далеком 1977 году в мелодраме "Джулия".

Стрип неоднократно была номинирована на девять "Золотых глобусов" и 31 номинация на "Золотой глобус", две премии BAFTA, "Эмми", награда Каннского и Берлинского кинофестивалей, а также звезда на Аллее славы Голливуда.

Все это говорит лишь о том, что Мерил очень талантливая актриса и достойна самых высоких наград.

"Крамер против Крамера"

"Выбор Софи"

"Железная леди"

Напомним, совсем недавно знаменитая голливудская актриса Мэрил Стрип решила поделиться видеозаписью, запечатлевшей ее времяпрепровождение во время карантина. Она приняла участие в акции, приуроченной к 90-летнему юбилею композитора Стивена Сондхайма, исполнив фрагмент его музыкальной композиции.