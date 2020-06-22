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Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона: актер подкачался и показал свои результаты трансформации (Фото)

Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона: актер подкачался и показал свои результаты трансформации (Фото)
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter.com
Обладатель премии "Оскар" за фильм "Рэй" Джейми Фокс поделился в Instagram несколькими селфи в образе Майка Тайсона. Как пишет Фокс, фильм будет называться "В поисках Майка".

О предстоящем проекте пока нет никакой информации. Неизвестно, кто напишет сценарий и кто будет режиссером ленты. Также неизвестно, какой период жизни боксера будет охватывать лента.

В любом случае зрителей ждет захватывающее зрелище, ведь жизнь Тайсона была непростой.

Будущий самый молодой чемпион в тяжелом весе был рожден проституткой. Отец сбежал сразу после родов, поучаствовав в жизни сына только тем, что дал ему свою фамилию. Боксом Майк стал заниматься в тюрьме для несовершеннолетних преступников. Уже будучи чемпионом среди юниоров, Тайсон в будние дни тренировался, а по выходным продолжал заниматься грабежом и разбоем. Однако за решетку он попал в 1992 году по фальшивому обвинению.

 
 
 
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Джейми Фокс известен своим талантом перевоплощения, который он демонстрировал в разных картинах.

 
 
 
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Сразу же после фильма "Рэй", где он сыграл эстрадного исполнителя Рэя Чарльза, звезду 70-х, в фильме "Искупление" он исполнил роль известного бандита Стэнли "Туки" Уильямса, главаря самой страшной банды в Калифорнии. За четверть века, которые провел в тюрьме в ожидании исполнения смертного приговора, "Туки" стал известным детским писателем. Но прошение о замене смертной казни пожизненным заключением было отклонено губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. Похожая роль у Фокса и в прошлогоднем фильме "Просто помиловать", где он играет Уолтера Макмиллиана, ошибочно обвиненного в убийстве.

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Все по теме:

Джейми Фокс, Майк Тайсон, В поисках Майка.

Автор:

Телеграф
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