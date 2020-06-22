Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона: актер подкачался и показал свои результаты трансформации (Фото)

Обладатель премии "Оскар" за фильм "Рэй" Джейми Фокс поделился в Instagram несколькими селфи в образе Майка Тайсона. Как пишет Фокс, фильм будет называться "В поисках Майка".

О предстоящем проекте пока нет никакой информации. Неизвестно, кто напишет сценарий и кто будет режиссером ленты. Также неизвестно, какой период жизни боксера будет охватывать лента.

В любом случае зрителей ждет захватывающее зрелище, ведь жизнь Тайсона была непростой.

Будущий самый молодой чемпион в тяжелом весе был рожден проституткой. Отец сбежал сразу после родов, поучаствовав в жизни сына только тем, что дал ему свою фамилию. Боксом Майк стал заниматься в тюрьме для несовершеннолетних преступников. Уже будучи чемпионом среди юниоров, Тайсон в будние дни тренировался, а по выходным продолжал заниматься грабежом и разбоем. Однако за решетку он попал в 1992 году по фальшивому обвинению.

View this post on Instagram A post shared by Mike Tyson (@miketyson) on Oct 30, 2019 at 1:08pm PDT

Джейми Фокс известен своим талантом перевоплощения, который он демонстрировал в разных картинах.

View this post on Instagram A post shared by Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) on Jun 19, 2020 at 4:00am PDT

Сразу же после фильма "Рэй", где он сыграл эстрадного исполнителя Рэя Чарльза, звезду 70-х, в фильме "Искупление" он исполнил роль известного бандита Стэнли "Туки" Уильямса, главаря самой страшной банды в Калифорнии. За четверть века, которые провел в тюрьме в ожидании исполнения смертного приговора, "Туки" стал известным детским писателем. Но прошение о замене смертной казни пожизненным заключением было отклонено губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. Похожая роль у Фокса и в прошлогоднем фильме "Просто помиловать", где он играет Уолтера Макмиллиана, ошибочно обвиненного в убийстве.