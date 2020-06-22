Халява кончилась: Disney+ отменил бесплатный пробный 7-дневный период

Стриминговая платформа Disney+ перестала предлагать подписчикам бесплатный семидневный пробный период. Упоминания об этом предложении убрали с сайта во всех странах, где доступен онлайн-сервис, пишет Variety.

Представители студии аргументировали это тем, что продолжают искать и тестировать разные предложения для прироста подписчиков сервиса.

Также они считают, что стоимость подписки, равная 7 долларам, уже само по себе отличное предложение в соотношении с количеством контента.

По предположениям СМИ, пробный период исчез накануне релиза популярного бродвейского мюзикла "Гамильтон", который наверняка вызовет ажиотаж. Его премьера назначена на 3 июля, поэтому теперь желающие посмотреть уникальную запись могут только за деньги.

По состоянию на начало мая Disney Plus зарегистрировал 54,5 миллиона подписчиков по всему миру всего через шесть месяцев после своего запуска.