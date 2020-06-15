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Акции Disney: Барбара Стрейзанд подарила неожиданный подарок дочери погибшего в США Джорджа Флойда (Фото)
Барбара Стрейзанд сделала подарок дочери Джорджа Флойда

Акции Disney: Барбара Стрейзанд подарила неожиданный подарок дочери погибшего в США Джорджа Флойда (Фото)

Акции Disney: Барбара Стрейзанд подарила неожиданный подарок дочери погибшего в США Джорджа Флойда (Фото)
17:51 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
6-летняя дочь погибшего в США Джорджа Флойда стала акционером компании Disney.

Шестилетняя Джанна Флойд, дочь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть вызвала в США массовые протесты, стала акционером компании Disney.

Акции девочка получила в подарок от актрисы и певицы Барбары Стрейзанд.

"Спасибо, Барбра Стрейзанд, за этот подарок. Благодаря вам я акционер Disney", - написала девочка в Инстаграм под снимком, на котором держит соответствующий сертификат. В посте Джанны также появились фотографии документов с логотипом Disney.

 
 
 
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Майк Тайсон почтил память Джорджа Флойда, встав на колено (Фото)

 Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд

Тем временем с помощью краудфандинга жители США уже собрали более $14 миллионов, которые будут переданы семье Джорджа Флойда.

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Все по теме:

Дети, Дисней, Барбра Стрейзанд, Джордж Флойд.

Автор:

Телеграф
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