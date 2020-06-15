Акции Disney: Барбара Стрейзанд подарила неожиданный подарок дочери погибшего в США Джорджа Флойда (Фото)

Шестилетняя Джанна Флойд, дочь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть вызвала в США массовые протесты, стала акционером компании Disney.
Акции девочка получила в подарок от актрисы и певицы Барбары Стрейзанд.
"Спасибо, Барбра Стрейзанд, за этот подарок. Благодаря вам я акционер Disney", - написала девочка в Инстаграм под снимком, на котором держит соответствующий сертификат. В посте Джанны также появились фотографии документов с логотипом Disney.
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Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд
Тем временем с помощью краудфандинга жители США уже собрали более $14 миллионов, которые будут переданы семье Джорджа Флойда.