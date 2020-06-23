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"Чужие" теперь могут показаться "оскорбительными отдельным категориям зрителей"

"Чужие" теперь могут показаться "оскорбительными отдельным категориям зрителей"
Обновлено 01:34 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Британский платный телеканал Sky снабдил ряд популярных фильмов и мультфильмов, которые считаются классическими для своих жанров, специальными предупреждениями, указывающими на наличие в них "устаревших взглядов", которые могут показаться "оскорбительными отдельным категориям зрителей".

В список таких кинопроектов попали, в частности, фантастический фильм "Чужие", мелодрама "Завтрак у Тиффани", комедия "Поменяться местами", драма "Лоуренс Аравийский", полнометражный мультфильм "Книга джунглей" и другие.

Что именно может оскорбить зрителей, не уточняется.

Добавим, что ранее потоковый сервис HBO Max удалил из своего каталога фильм "Унесенные ветром". Он показался руководству компании не соответствующим духу времени и распространяющим "расовые стереотипы". Позже было объявлено, что шедевр мирового кинематографа может быть возвращен с обязательным дополнением в виде комментариев историков и общественных деятелей.

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По словам программного директора HBO, потоковый сервис хочет, чтобы "люди могли видеть то, что было актуально в то время", но в то же время "не хочет чтобы это видели дети, которые могут не понимать исторического контекста".

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Все по теме:

Фильмы, Чужие, Лоуренс Аравийский, Завтрак у Тиффани, Книга джунглей, Поменяться местами.

Автор:

Телеграф
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