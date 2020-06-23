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Вторник, 23.06.2020

По мотивам романа Айзека Азимова: первый трейлер сериала "Основание" (Видео)

Над адаптацией книг фантаста работают Дэвид Гойер ("Тёмный рыцарь") и Джош Фридман ("Война миров"). Действие сериала развернётся вокруг организации "Основание", которая пытается отстроить человеческую цивилизацию на фоне грядущего падения Галактической империи. В первом сезоне будет десять эпизодов, а главные роли в экранизации исполнили Джаред Харрис, известный по "Чернобылю" и "Безумцам", а также Ли Пэйс ("Остановись и гори", "Хоббит"). Точной даты релиза у сериала нет — он должен стартовать в 2021 году.
DTF
Фото: Скриншот
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Сериалы, Основание, Айзек Азимов.
05:58 Сегодня Телеграф
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