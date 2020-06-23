Создатели "Люцифера" презентовали фанам горячий тизер 5 сезона: почти 18+ (Видео)

Накануне на официальном YouTube-канале стримингового сервиса появился ролик продолжительностью 66,6 секунды, в котором собраны самые горячие моменты за всю историю шоу. А бонусом в самом конце сообщается дата премьеры пятого сезона.

После безумных месяцев ожидания, когда фанаты "Люцифера" толком не понимали, скоро ли они вновь увидят любимого Короля Ада, Netflix наконец смилостивился.

Оказывается, новые эпизоды выйдут на Netflix в пятницу, 21 августа, то есть через 15 месяцев после того, как шоураннеры вообще объявили, что зрителей ждет продолжение истории Люцифера Морнингстара. Как гласит тизер, "в потрясающем пятом сезоне ставки выше, чем когда-либо".

Также фанатам пообещали раскрыть некие секреты, пригрозили смертью любимых персонажей, а заодно по-шекспировски намекнули, что зрителей ждет ответ на вопрос "быть или не быть". Возможно, это намек на сюжетную линию, но тут можно и предположить, что речь идет о шестом сезоне шоу, ведь оно до сих пор находится в подвешенном состоянии.

Да, некоторое время назад по Сети даже ходила новость, что Том Эллис (Люцифер) уже подписал новый контракт, но для полной уверенности в появлении еще нескольких дополнительных эпизодов этого недостаточно. Кстати, ничего в тизере не говорится и о второй части пятого сезона, который пришлось разбить, после того как из 10 эпизодов он разросся до 16.

В общем, остается только надеяться, что Netflix не станет мучить фанатов и привнесет в ситуацию побольше конкретики.