Создатели "Люцифера" презентовали фанам горячий тизер 5 сезона: почти 18+ (Видео)

После безумных месяцев ожидания, когда фанаты "Люцифера" толком не понимали, скоро ли они вновь увидят любимого Короля Ада, Netflix наконец смилостивился.
Оказывается, новые эпизоды выйдут на Netflix в пятницу, 21 августа, то есть через 15 месяцев после того, как шоураннеры вообще объявили, что зрителей ждет продолжение истории Люцифера Морнингстара. Как гласит тизер, "в потрясающем пятом сезоне ставки выше, чем когда-либо".
Также фанатам пообещали раскрыть некие секреты, пригрозили смертью любимых персонажей, а заодно по-шекспировски намекнули, что зрителей ждет ответ на вопрос "быть или не быть". Возможно, это намек на сюжетную линию, но тут можно и предположить, что речь идет о шестом сезоне шоу, ведь оно до сих пор находится в подвешенном состоянии.
Да, некоторое время назад по Сети даже ходила новость, что Том Эллис (Люцифер) уже подписал новый контракт, но для полной уверенности в появлении еще нескольких дополнительных эпизодов этого недостаточно. Кстати, ничего в тизере не говорится и о второй части пятого сезона, который пришлось разбить, после того как из 10 эпизодов он разросся до 16.
В общем, остается только надеяться, что Netflix не станет мучить фанатов и привнесет в ситуацию побольше конкретики.