Задержек пока не предвидится: названа официальная дата начала съемок "Ведьмака"

Эта новость была подана в виде стилизованного стихотворения, которое при желании можно пропеть, подражая Лютику:

"Пыль стер я с лютни и пера,

Есть новость у меня, напиток сладкий:

Объединиться вновь настала нам пора

При производстве, после дней без связи.

Ведьмак и бард его, который без изъяна,

Вернутся на площадку 17-го августа".

Точной даты выхода второго сезона "Ведьмака" пока нет. Изначально предполагалось, что новые серии появятся на Netflix в начале 2021 года, но скорее всего релиз будет отложен на более поздний срок в связи с приостановкой каких-либо съемочных работ из-за пандемии коронавируса.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

