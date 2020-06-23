Джерард Батлер сыграет секретного сотрудника ЦРУ в новом боевике

Актер Джерард Батлер снова поработает с режиссером фильма "Падение Ангела" Риком Романом Во.

В новом боевике "Кандагар" Батлер сыграет Тома Харриса, секретного сотрудника ЦРУ, работающего на Ближнем Востоке. Утечка важной информации разоблачает его секретную миссию, вследствие чего Харрис и его переводчик должны пробиться из пустыни в Кандагар и не попасться спецназовцам.

В основу фильма "Кандагар" ляжет сценарий, который Во написал совместно с бывшим офицером военной разведки Митчеллом ЛаФортуном. Последний служил в Афганистане, когда бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в 2013 году передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами государств по всему миру.

Съемки картины будут проходить на Ближнем Востоке.

Даты начала съемок, а также выхода фильма пока неизвестны.