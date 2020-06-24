Знаменитый фантастический фильм Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" триумфально вернулся в американский прокат. Как сообщает издание Deadline, картина, выпущенная в уже успевших открыться двух с половиной сотнях кинотеатров, собрала за прошедший уик-энд 517 тысяч долларов. Таким образом, "Парк" стал лидером домашнего проката уже четвертый раз за время своего существования.

На втором месте с результатом 516 тысяч долларов оказался дугой шедевр Спилберга - фильм ужасов "Челюсти", который в 2020 году отмечает 45-летний юбилей.

Отметим, что выпуск блокбастеров прошлых лет призван вернуть зрителей в кинозалы, которые оставались закрытыми с момента объявления пандемии и введения ограничительных мер.

В конце 2019 года фильм "Парк Юрского периода" был признан национальным культурным достоянием США, его цифровая и аналоговая копии помещены на вечное хранение в особый архив библиотеки Конгресса.

Ожидается, что актеры, сыгравшие главные роли, примут участие в создании фильма "Мир Юрского периода 3: Власть", который планируется представить зрителям в 2021 году. Его съемки должны возобновиться после перерыва в середине лета 2020 года.