"Парк Юрского периода" триумфально вернулся в американский прокат

На втором месте с результатом 516 тысяч долларов оказался дугой шедевр Спилберга - фильм ужасов "Челюсти", который в 2020 году отмечает 45-летний юбилей.
Отметим, что выпуск блокбастеров прошлых лет призван вернуть зрителей в кинозалы, которые оставались закрытыми с момента объявления пандемии и введения ограничительных мер.
В конце 2019 года фильм "Парк Юрского периода" был признан национальным культурным достоянием США, его цифровая и аналоговая копии помещены на вечное хранение в особый архив библиотеки Конгресса.
Ожидается, что актеры, сыгравшие главные роли, примут участие в создании фильма "Мир Юрского периода 3: Власть", который планируется представить зрителям в 2021 году. Его съемки должны возобновиться после перерыва в середине лета 2020 года.