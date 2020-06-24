"ЗЛО" возвращается: популярную серию фильмов ужаса ждет перезапуск

Популярную серию фильмов ужасов, объединенных названием "ЗЛО", ждет перезапуск. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, курировать проект под названием "V/H/S 94" в качестве сценариста и продюсера будет Дэвид Брукнер, постановщик фильма "Пятница 13-е" 2017 года выпуска.

В качестве режиссера отдельных эпизодов новой антологии будет привлечен Саймон Баррет, работавший над созданием оригинальной трилогии. Утверждается, что в переговоры вовлечены и другие постановщики. Сроки производства и дистрибьютор фильма пока не уточняются.

Проект "ЗЛО" дебютировал на кинофестивале Сандэнс в 2012 году. Созданный в жанре псевдодокументалистики и состоящий из нескольких не связанных сюжетами историй, фильм быстро завоевал популярность и стал своего рода культовым.

По сюжету несколько злоумышленников проникают в чужой дом и обнаруживают множество видеокассет. Начиная просматривать их одну за другой, они становятся свидетелями ужасающих событий и преступлений.

За первым фильмом "ЗЛО" последовали два продолжения, которые выходили в 2013 и 2014 годах соответственно. Они не были столь же успешны, как оригинал.