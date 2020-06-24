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Netflix в деле: "Побег из курятника" получит продолжение

Netflix в деле: "Побег из курятника" получит продолжение
Обновлено 02:36 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
У популярного анимационного фильма "Побег из курятника" спустя два десятка лет будет вторая серия. Такой анонс был опубликован на официальной странице британского подразделения потокового сервиса Netflix.

Режиссером назначен Сэм Фелл, создатель полнометражных мультфильмов "Смывайся" и "ПараНорман или как приручить зомби",

Официальный синопсис продолжения гласит: "Совершив смертельно опасный побег с фермы Джинджер наконец-то обрела свою мечту - мирное островное убежище для всей стаи, вдали от опасностей человеческого мира. Когда в ее с Рокки семье появляется маленькая девочка по имени Молли, счастье Джинджер кажется полным. Но вернувшись на материк, весь куриный род сталкивается с новой и страшной угрозой. Джинджер и ее пернатая команда вынуждены вмешаться, несмотря на то, что это грозит потерей с таким трудом завоеванной свободы".

Дата релиза пока не указывается, известно лишь, что работы в рамках проекта стартуют в первой половине 2021 года.

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Пока неизвестно, кто из актеров, принимавших участие в озвучивании персонажей оригинального мультфильма, будут работать и над продолжением.

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Все по теме:

Мультфильмы, Netflix, Побег из курятника.

Автор:

Телеграф
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