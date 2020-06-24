Netflix в деле: "Побег из курятника" получит продолжение

Режиссером назначен Сэм Фелл, создатель полнометражных мультфильмов "Смывайся" и "ПараНорман или как приручить зомби",
Официальный синопсис продолжения гласит: "Совершив смертельно опасный побег с фермы Джинджер наконец-то обрела свою мечту - мирное островное убежище для всей стаи, вдали от опасностей человеческого мира. Когда в ее с Рокки семье появляется маленькая девочка по имени Молли, счастье Джинджер кажется полным. Но вернувшись на материк, весь куриный род сталкивается с новой и страшной угрозой. Джинджер и ее пернатая команда вынуждены вмешаться, несмотря на то, что это грозит потерей с таким трудом завоеванной свободы".
Дата релиза пока не указывается, известно лишь, что работы в рамках проекта стартуют в первой половине 2021 года.
Пока неизвестно, кто из актеров, принимавших участие в озвучивании персонажей оригинального мультфильма, будут работать и над продолжением.