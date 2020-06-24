Лучший дебют на HBO за последние два года: пилотный эпизод "Перри Мейсона" собрал почти два млн просмотров

"Перри Мейсон" стартовал на HBO лучше, чем "Хранители" и "Чужак" - пилот посмотрели почти два миллиона зрителей.

Мини-сериал по романам Эрла Стэнли Гарднера стартовал на канале HBO 21 июня.

По данным Variety, пилотный эпизод "Перри Мейсона" на всех платформах посмотрели 1,7 миллиона зрителей— это самый лучший дебют на HBO за последние два года. Для сравнения, первую серию "Хранителей" посмотрели 1,5 миллиона зрителей, а "Чужака" по роману Стивена Кинга — 1,2 миллиона.

Показатели нового шоу совпадают с таковыми у премьеры третьего сезона "Мира Дикого Запада".

В прямом эфире пилотный эпизод собрал 884 тысячи зрителей, что тоже лучше результатов "Хранителей" — его посмотрело около 800 тысяч пользователей.

В Variety при этом отметили, что "Хранители" и "Чужак" показали хороший рост в течение сезона, и ещё неизвестно, сможет ли "Перри Мейсон" побить рекорд финала "Чужака", который посмотрели более двух миллионов зрителей.

"Перри Мейсон" рассказывает об одноимённом адвокате в Лос-Анджелесе 1930-х, который расследует дело о похищении, закончившееся гибелью ребёнка. Сам герой в это время переживает развод с женой и страдает от послевоенных воспоминаний.

Режиссёрами шоу выступили Тимоти ван Паттен ("Прослушка", "Игра престолов") и Дениз Гамзе Эргювен ("Лос-Анджелес в огне"), а шоураннерами стали Рон Фицджералд ("Мир Дикого Запада") и Ролин Джонс ("Подпольная империя")

Главные роли исполнили Мэттью Риз ("Американцы") и Татьяна Маслани ("Тёмное дитя").

Второй эпизод "Перри Мейсона" выйдет 28 июня, а финальный — 9 августа.