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Трогательная история: Netflix представил первый трейлер "Путешествия на Луну" (Видео)

Трогательная история: Netflix представил первый трейлер "Путешествия на Луну" (Видео)
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: скриншот
Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер фантастического анимационного фильма "Путешествие на Луну" (Over the Moon).

Производством "Путешествия на Луну" занимался оскароносный аниматор Глен Кин, который долгое время работал в Disney над картинами "Аладдин" и "Красавица и чудовище".

Сценарий к мультфильму написали Дженнифер Йи и Одри Уэллс.

Смотрите первый трейлер новинки от Netflix:

"Путешествие на Луну" — история о девушке, которая строит корабль, чтобы отправиться на Луну и доказать отцу существование мифической Богини Луны. Роли озвучивают Кэти Анг, Филиппа Су, Роберт Дж. Чиу, Кен Чжон, Джон Чо, Рути Энн Майлз.

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Премьера на Netflix запланирована на осень этого года.

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Все по теме:

Мультфильм, Трейлер, Netflix, Путешествие на Луну.

Автор:

Телеграф
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