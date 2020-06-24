Трогательная история: Netflix представил первый трейлер "Путешествия на Луну" (Видео)

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер фантастического анимационного фильма "Путешествие на Луну" (Over the Moon).

Производством "Путешествия на Луну" занимался оскароносный аниматор Глен Кин, который долгое время работал в Disney над картинами "Аладдин" и "Красавица и чудовище".

Сценарий к мультфильму написали Дженнифер Йи и Одри Уэллс.

Смотрите первый трейлер новинки от Netflix:

"Путешествие на Луну" — история о девушке, которая строит корабль, чтобы отправиться на Луну и доказать отцу существование мифической Богини Луны. Роли озвучивают Кэти Анг, Филиппа Су, Роберт Дж. Чиу, Кен Чжон, Джон Чо, Рути Энн Майлз.

Премьера на Netflix запланирована на осень этого года.