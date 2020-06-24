Трогательная история: Netflix представил первый трейлер "Путешествия на Луну" (Видео)

Производством "Путешествия на Луну" занимался оскароносный аниматор Глен Кин, который долгое время работал в Disney над картинами "Аладдин" и "Красавица и чудовище".
Сценарий к мультфильму написали Дженнифер Йи и Одри Уэллс.
Смотрите первый трейлер новинки от Netflix:
"Путешествие на Луну" — история о девушке, которая строит корабль, чтобы отправиться на Луну и доказать отцу существование мифической Богини Луны. Роли озвучивают Кэти Анг, Филиппа Су, Роберт Дж. Чиу, Кен Чжон, Джон Чо, Рути Энн Майлз.
Премьера на Netflix запланирована на осень этого года.