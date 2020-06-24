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"Казаки. Абсолютно лживая история": чего ожидать от украинского сериала (Видео)

"Казаки. Абсолютно лживая история": чего ожидать от украинского сериала (Видео)
17:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook
К выходу на большой экран готовят новый сериал "Казаки. Абсолютно лживая история". Официальный трейлер опубликовали в фейсбуке представители Министерства культуры и информационной политики Украины.

В сети также раскрыли детали 12-серийной ленты о казаках, которые уже привлекли внимание киноманов.

Сюжет сериала

В центре сюжета "Казаки. Абсолютно лживая история" окажутся события конца XVI века. Обычный украинский крестьянин Иван пытается украсть драгоценности у московского царя. На такую отчаянную кражу парня заставят жизненные обстоятельства: мама Ивана попала в турецкий плен, потому украинцу нужны средства, чтобы ее освободить. Парень ворует магическую сережку, которая является залогом непобедимости московских властей и теряет ее. С этого и начинаются захватывающие и очень опасные приключения крестьянина.

Вернуть сережку окажется нелегко, ведь ее на Сечи носит атаман. Попасть в ряды казаков и отобрать драгоценность – просто невозможно. Но у Ивана не остается выбора: на него уже устроили охоту наемники царя.

Главные актеры

Зрителей поразит и актерский состав. У персонажей сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" искусно перевоплотились:

  • Юрий Дяк - Иван

  • Андрей Исаенко - Назар

  • Мила Сивацкая - Марьяна

  • Михаил Гаврилов - Федор

  • Остап Ступка - Кошевой атаман

  • Михаил Кукуюк - Петр

  • Лариса Руснак - Оксана

  • Игорь Портянко - Мелетий

  • Александр Пискунов - Игорь

  • Георгий Делиев - Царь

  • Александр Мельник - Характерник

  • Дмитрий Вивчарюк - КозакЦарко

  • Евгений Олейник - Козак Красуля

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Премьера новинки кино запланирована на осень 2020 года. Посмотреть ленту можно будет на телеканале ICTV. 

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Кино, Фильм, Казаки, Трейлер.

Автор:

Телеграф
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