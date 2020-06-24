"Казаки. Абсолютно лживая история": чего ожидать от украинского сериала (Видео)

В сети также раскрыли детали 12-серийной ленты о казаках, которые уже привлекли внимание киноманов.
Сюжет сериала
В центре сюжета "Казаки. Абсолютно лживая история" окажутся события конца XVI века. Обычный украинский крестьянин Иван пытается украсть драгоценности у московского царя. На такую отчаянную кражу парня заставят жизненные обстоятельства: мама Ивана попала в турецкий плен, потому украинцу нужны средства, чтобы ее освободить. Парень ворует магическую сережку, которая является залогом непобедимости московских властей и теряет ее. С этого и начинаются захватывающие и очень опасные приключения крестьянина.
Вернуть сережку окажется нелегко, ведь ее на Сечи носит атаман. Попасть в ряды казаков и отобрать драгоценность – просто невозможно. Но у Ивана не остается выбора: на него уже устроили охоту наемники царя.
Главные актеры
Зрителей поразит и актерский состав. У персонажей сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" искусно перевоплотились:
Юрий Дяк - Иван
Андрей Исаенко - Назар
Мила Сивацкая - Марьяна
Михаил Гаврилов - Федор
Остап Ступка - Кошевой атаман
Михаил Кукуюк - Петр
Лариса Руснак - Оксана
Игорь Портянко - Мелетий
Александр Пискунов - Игорь
Георгий Делиев - Царь
Александр Мельник - Характерник
Дмитрий Вивчарюк - КозакЦарко
Евгений Олейник - Козак Красуля
Премьера новинки кино запланирована на осень 2020 года. Посмотреть ленту можно будет на телеканале ICTV.