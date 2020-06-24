Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли

Съемки продолжения шоу с Элизабет Мосс в главной роли стартовали в Канаде в марте, однако производство пришлось заморозить из-за коронавируса, поэтому его не успеют завершить в этом году.
Точная дата выхода будет известна после того, как Hulu определится с датой возобновления съемок.
Также сервис Hulu объявил, что в 2021 году выйдут мини-сериалы "Девять идеальных незнакомцев" с Николь Кидман и Мелиссой МакКарти и The Dropout с Кейт МакКиннон.
Напомним, сериал "Рассказ служанки", снятый на основе романа Маргарет Этвуд, в 2017 году стал настоящим триумфатором церемонии вручения теленаград "Эмми", одержав победу сразу в шести категориях. В 2018 году "Золотой глобус" принес в копилку проекта еще две статуэтки – в номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая актриса в драматическом сериале", которой заслуженно стала Элизабет Мосс.
Как сообщалось ранее, писательница Маргарет Этвуд работает над продолжением романа "Рассказ служанки".