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Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли
Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли

Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли

Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли
16:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Новый сезон сериала "Рассказ служанки" по книге Маргарет Этвуд, который должен был выйти на Hulu осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.

Съемки продолжения шоу с Элизабет Мосс в главной роли стартовали в Канаде в марте, однако производство пришлось заморозить из-за коронавируса, поэтому его не успеют завершить в этом году.

Точная дата выхода будет известна после того, как Hulu определится с датой возобновления съемок.

Также сервис Hulu объявил, что в 2021 году выйдут мини-сериалы "Девять идеальных незнакомцев" с Николь Кидман и Мелиссой МакКарти и The Dropout с Кейт МакКиннон.

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Напомним, сериал "Рассказ служанки", снятый на основе романа Маргарет Этвуд, в 2017 году стал настоящим триумфатором церемонии вручения теленаград "Эмми", одержав победу сразу в шести категориях. В 2018 году "Золотой глобус" принес в копилку проекта еще две статуэтки – в номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая актриса в драматическом сериале", которой заслуженно стала Элизабет Мосс.

Как сообщалось ранее, писательница Маргарет Этвуд работает над продолжением романа "Рассказ служанки".

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Все по теме:

Кино, Сериал, Элизабет Мосс, Рассказ служанки.

Автор:

Телеграф
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