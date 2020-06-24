Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли

Новый сезон сериала "Рассказ служанки" по книге Маргарет Этвуд, который должен был выйти на Hulu осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.

Съемки продолжения шоу с Элизабет Мосс в главной роли стартовали в Канаде в марте, однако производство пришлось заморозить из-за коронавируса, поэтому его не успеют завершить в этом году.

Точная дата выхода будет известна после того, как Hulu определится с датой возобновления съемок.

Также сервис Hulu объявил, что в 2021 году выйдут мини-сериалы "Девять идеальных незнакомцев" с Николь Кидман и Мелиссой МакКарти и The Dropout с Кейт МакКиннон.

Напомним, сериал "Рассказ служанки", снятый на основе романа Маргарет Этвуд, в 2017 году стал настоящим триумфатором церемонии вручения теленаград "Эмми", одержав победу сразу в шести категориях. В 2018 году "Золотой глобус" принес в копилку проекта еще две статуэтки – в номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая актриса в драматическом сериале", которой заслуженно стала Элизабет Мосс.

Как сообщалось ранее, писательница Маргарет Этвуд работает над продолжением романа "Рассказ служанки".