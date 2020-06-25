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Новый "Крик" ушел в производство: фильм готовят к релизу в 2021

Новый "Крик" ушел в производство: фильм готовят к релизу в 2021
Обновлено 01:12 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Студии Spyglass Media Group и Paramount Pictures запускают в производство очередной фильм ужасов из серии "Крик". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Variety. Постановщиками назначены Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, создатели фильма "Я иду искать" 2019 года выпуска.

Ожидается, что Дэвид Аркетт в очередной раз исполнит роль заместителя шерифа Дьюи.

Присоединится ли к нему кто-то еще из оригинального актерского состава, пока не уточняется. Съемки планируется начать в конце лета 2020 года с прицелом на премьеру в середине 2021 года.

Paramount будет отвечать за прокат картины по всему миру и представит его на цифровых платформах в некоторых странах, права на показы на платных телеканалах в Северной Америке будут принадлежать Spyglass.

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Режиссер Уэс Крэйвен, выпустил первую часть "Крика" в 1996 году. Проект был очень успешен в прокате, собрав более 170 миллионов долларов при бюджете в 14 миллионов, и стал своего рода культовым во многом из-за оригинальной маски злодеев. И первый и второй фильмы получили развитие в многочисленных продолжениях.

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Фильмы, Крик.

Автор:

Телеграф
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