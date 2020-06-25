Генри Кавилл: Надеюсь, что смогу играть Супермена еще много лет

Генри Кавилл успел сняться в роли Супермена три раза — в "Человеке из стали", "Бэтмене против Супермена" и "Лиге справедливости". С тех пор будущее персонажа на большом экране оказалось под вопросом, но в конце мая в СМИ появилась информация, что актёр ведёт переговоры о возвращении к роли. Возможно, сначала это будет камео. Так или иначе, в разговоре с Variety Кавилл заверил, что хотел бы играть Супермена ещё много лет.

"Я всегда был фанатом Супермена. Играя такого персонажа, ты всегда забираешь часть его с собой, уходя со съёмочной площадки. Он становится частью тебя. Когда я встречаю детей, они видят меня не как Генри Кавилла, а как Супермена, и в этом есть своя ответственность. И я ей рад, потому что это потрясающий персонаж. Надеюсь, что смогу играть Супермена ещё много лет", - рассказал Кавилл.

Также актёр считает, что именно роль Супермена была поворотной для него.

"Моя жизнь серьёзно изменилась благодаря этой роли. Передо мной открылось много возможностей, и да, это один из тех персонажей, которые полностью меняют направление развития вашей карьеры. Я благодарен ему за это, и он многому научил меня," - добавил он.

Как пояснил Кавилл, он часто задавался вопросом, достаточно ли он хороший человек, чтобы играть такого персонажа.

"Достаточно ли я хороший человек, чтобы играть Супермена? Если в такие моменты в голову закрадывается мысль, что, вероятно, нет, то это побуждает стать лучше", - подытожил он.

Официально у DC нет конкретных планов на возвращение Супермена на большие экраны, однако в конце августа для фанатов вселенной пройдёт ивент, на котором Warner Bros. может наконец прояснить ситуацию.