Брюс Кэмпбелл рассказал, когда начнется производство "Доктора Стрэнджа 2"

Именно фактом дружбы с режиссером можно объяснить, почему Кэмпбелл в интервью Diabolique Magazine начал рассуждать о фильме, участие в котором актера официально не подтверждалось.

Брюс Кэмпбелл известен не только исполнением роли Эша Уильямса в фильме "Зловещие мертвецы", но и давними приятельскими отношениями с Сэмом Рэйми ("Человек-паук").

Он рассказал о "Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия", который будет снимать Рэйми, следующее:

В отношении "Доктора Стрэнджа 2" все зависит от того, что Marvel собирается делать, какие у них ближайшие планы. Я думаю, что производство не начнется до 2021 года. Marvel должны понять, какие фильмы они собираются запустить в первую очередь, какие будут отложены, производство каких необходимо максимально ускорить. Рынок постоянно меняется, им надо понять, каким он будет после карантина.

Первоначально планировалось начать съемки фильма в июне 2020 года, а премьера должна была состояться 7 мая 2021 года. Но из-за пандемии коронавируса дата премьеры уже дважды переносилась, сначала на 5 ноября 2021, а потом на 25 марта 2022 года. Когда начнутся съемки фильма, пока не сообщалось.