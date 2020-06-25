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Брюс Кэмпбелл рассказал, когда начнется производство "Доктора Стрэнджа 2"

Брюс Кэмпбелл рассказал, когда начнется производство "Доктора Стрэнджа 2"
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Именно фактом дружбы с режиссером можно объяснить, почему Кэмпбелл в интервью Diabolique Magazine начал рассуждать о фильме, участие в котором актера официально не подтверждалось.

Брюс Кэмпбелл известен не только исполнением роли Эша Уильямса в фильме "Зловещие мертвецы", но и давними приятельскими отношениями с Сэмом Рэйми ("Человек-паук"). 

Он рассказал о "Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия", который будет снимать Рэйми, следующее:

В отношении "Доктора Стрэнджа 2" все зависит от того, что Marvel собирается делать, какие у них ближайшие планы. Я думаю, что производство не начнется до 2021 года. Marvel должны понять, какие фильмы они собираются запустить в первую очередь, какие будут отложены, производство каких необходимо максимально ускорить. Рынок постоянно меняется, им надо понять, каким он будет после карантина.

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Первоначально планировалось начать съемки фильма в июне 2020 года, а премьера должна была состояться 7 мая 2021 года. Но из-за пандемии коронавируса дата премьеры уже дважды переносилась, сначала на 5 ноября 2021, а потом на 25 марта 2022 года. Когда начнутся съемки фильма, пока не сообщалось.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Актер, Брюс Кэмпбелл, Доктор Стрэндж.

Автор:

Телеграф
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