Известно, что на HBO Max выйдет расширенная версия "Фантастической четверки" (Видео)

Стриминговый сервис HBO Max сообщил, что будет показывать именно последнюю версию фильма Тима Стори. После победы фанатов в битве за режиссерскую версию "Лиги справедливости" и "Фантастическая четверка" будет показываться в версии, наиболее близкой к режиссерскому замыслу.

"Фантастической четверке" фантастически не везет на экранизации. Права на создание фильма были куплены у Marvel Comics еще в 1986 году компанией Constantin Film. Чтобы не потерять права, был выпущен малобюджетный фильм режиссера Олея Сэссона в 1994 году, который так и не был показан в кинотеатрах.

После покупки прав на персонажей студией 20th Century Fox работа над фильмом шла с 1995 года и сопровождалась многочисленными сменами сценаристов и режиссеров. В результате фильм вышел в 2005 году, а снял его Тим Стори по сценарию Саймона Кинберга.

Хоть картина и оказалась финансово успешной, критики посчитали ее достаточно слабой. Про перезапуск франшизы в 2015 году достаточно сказать только то, что режиссер Джош Транк до сих пор в интервью сообщает о новых виновных в провале его ленты.

Картина Тима Стори продолжала изменяться после официальной премьеры. Уже вариант для VHS и DVD, вышедший в декабре 2005 года, отличался от того, который показывали в кинотеатрах. А в июне 2007 появилась расширенная версия для DVD, которая на 20 минут длиннее фильма, показывавшегося на большом экране.

HBO Max демонстрирует последовательность в своих решениях.

Фильм "Фантастическая четверка" Джоша Транка можно увидеть на Disney+. На вопрос фаната в соцсетях о шансах получить режиссерскую версию этой ленты Транк ответил:

Не вижу необходимости.