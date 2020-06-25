Режиссер "Обливиона" может снять ремейк "Смерча" (Видео)

Оригинальная картина была снята Яном де Бонтом по сценарию Майкла Крайтона. В главных ролях снялись Хелен Хант и Билл Пэкстон.

Издание Variety сообщило о планах Universal Pictures создать ремейк фильма 1996 года "Смерч". Ведутся переговоры с Джозефом Косински ("Трон: Наследие", "Обливион") о режиссерском кресле картины. Продюсером новой ленты будет Фрэнк Маршалл ("Гремлины", "Назад в будущее"). Кто напишет сценарий нового фильма, пока неизвестно.

При бюджете 92 миллиона долларов фильм собрал в прокате 494 миллиона долларов, став одним из наиболее успешных фильмов 1996 года, и получил две номинации на "Оскар". А также выиграл "Золотую малину" в номинации "Худший фильм с большими кассовыми сборами".

В картине рассказывается о паре ученых-метеорологов, находящихся на гране развода. Закончить оформление бумаг мешает надвигающийся смерч. У ученых есть изобретенное ими оборудование, которое позволит добыть ценные данные об этом стихийном бедствии, но его надо закинуть в центр смерча. После окончания непогоды парочка понимает, что не может расстаться.

Ремейк пока находится на самой ранней стадии разработки, поэтому нет никакой информации, как будет изменен сюжет оригинального фильма. Джозеф Косински в настоящий момент заканчивает работу над картиной "Топ Ган: Маверик". Премьера этого боевика запланирована на 1 января 2021 года.