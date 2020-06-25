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Четверг, 25.06.2020

Звезда "Игры престолов" снялся в новом фильме "The Silencing": трейлер (Видео)

Режиссером картины выступил Робин Пронт. Фильм рассказывает о бывшем охотнике, живущем в уединении в заповеднике. Вскоре герой вместе с женщиной-полицейским оказывается втянут в смертельную игру с маньяком, который, возможно, несколько лет назад похитил его дочь. Премьера фильма состоится на сервисе DirecTV 16 июля, а в "цифре" выйдет 14 августа.
112.ua
Фото: twitter.com
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Кино, Фильм, Трейлер, Глушитель, The Silencing.
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