"Без гражданства": в сети появился трейлер мини-сериала от Netflix (Видео)

Роли исполнили Ивонн Страховски, Джай Кортни, Ашер Кедди, Доминик Уэст, Файсаль Баззи и сама Бланшетт.
Постановщиками стали Эмма Фриман и Джослин Мурхаус ("Доказательство").
Шесть серий выйдут на Netflix 8 июля этого года.
По сюжету, в Центре временного содержания иностранных граждан пересекаются четверо человек: стюардесса, бегущая от секты, афганский беженец со своей семьей, молодой мужчина-охранник и чиновница, которая прибыла в это место для ликвидации национального скандала. Действие разворачивается посреди австралийской пустыни.