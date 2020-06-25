"Без гражданства": в сети появился трейлер мини-сериала от Netflix (Видео)

Netflix представил трейлер мини-сериала "Без гражданства" (Stateless), одним из создателей которого выступила Кейт Бланшетт вместе с Элиз МакКреди и Тони Эйрс.

Роли исполнили Ивонн Страховски, Джай Кортни, Ашер Кедди, Доминик Уэст, Файсаль Баззи и сама Бланшетт.

Постановщиками стали Эмма Фриман и Джослин Мурхаус ("Доказательство").

Шесть серий выйдут на Netflix 8 июля этого года.

По сюжету, в Центре временного содержания иностранных граждан пересекаются четверо человек: стюардесса, бегущая от секты, афганский беженец со своей семьей, молодой мужчина-охранник и чиновница, которая прибыла в это место для ликвидации национального скандала. Действие разворачивается посреди австралийской пустыни.