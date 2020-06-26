Люди сходят с ума: в сети появился трейлер фильма с Джерардом Батлером (Видео)

Компания STX Entertainment выпустила новый трейлер фильма Рика Романа Во "Гренландия".

Одним из продюсеров выступает Бэзил Иваник, который работал над трилогией "Джон Уик".

Главные роли в картине сыграли Джерард Батлер и Морена Баккарин.

По сюжету на Землю стремительно мчится комета, которая может устроить настоящий апокалипсис. В эпицентре ужаса и хаоса оказываются и главные герои, семья Гаррити. Супруги Джон и Эллисон хватают своего сына и направляются в безопасное место. Однако на пути героев ждет много проблем. Люди сходят с ума и поддаются панике. Но героям надо постараться выжить и добраться до убежища.

Премьера "Гренландии" запланирована на 13 августа.