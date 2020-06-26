Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Опрос: Две трети украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса
Опрос: Две трети украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса
В Украине произошло два землетрясения
В Украине произошло два землетрясения
Williams показал новую ливрею болида на грядущий сезон (Фото)
Williams показал новую ливрею болида на грядущий сезон (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 июня

Люди сходят с ума: в сети появился трейлер фильма с Джерардом Батлером (Видео)

Люди сходят с ума: в сети появился трейлер фильма с Джерардом Батлером (Видео)
Обновлено 13:54 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Компания STX Entertainment выпустила новый трейлер фильма Рика Романа Во "Гренландия".

Одним из продюсеров выступает Бэзил Иваник, который работал над трилогией "Джон Уик".

Главные роли в картине сыграли Джерард Батлер и Морена Баккарин.

По сюжету на Землю стремительно мчится комета, которая может устроить настоящий апокалипсис. В эпицентре ужаса и хаоса оказываются и главные герои, семья Гаррити. Супруги Джон и Эллисон хватают своего сына и направляются в безопасное место. Однако на пути героев ждет много проблем. Люди сходят с ума и поддаются панике. Но героям надо постараться выжить и добраться до убежища.

Джерард Батлер сыграет секретного сотрудника ЦРУ в новом боевике

Премьера "Гренландии" запланирована на 13 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Джерард Батлер, Трейлер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные купальники для женщин 40-45 лет на лето 2020 года (Фото)
02 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
03 В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
04 У Ефремова произошел сердечный приступ
05 Замминистра образования подал в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Премьер: Июнь и июль мы проживем в карантине
Премьер: Июнь и июль мы проживем в карантине
Усовершенствует до неузнаваемости: оказалось, что ИИ не распознает, а придумывает лица
Усовершенствует до неузнаваемости: оказалось, что ИИ не распознает, а придумывает лица
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь