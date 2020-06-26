Режиссер "Мира Юрского периода" снимет фильм об Атлантиде

Следующим проектом режиссера станет интригующий триллер под названием "Атлантида" (Atlantis). Идея принадлежит Треворроу и Мэтту Чарману ("Шпионский мост"), сценарий напишет Данте Харпер ("Чужой: Завет").

Колин Треворроу, который сейчас готовится возобновить съемки "Мира Юрского периода: Власть", продолжит сотрудничество со студией Universal.

Действие картины развернется в Индийском океане, где-то между Африкой, Индией и Океанией, и познакомит зрителей с мультикультурной цивилизацией, обладающей передовыми технологиями.

Подробностей сюжета нет, однако известно, что Треворроу занимается "Атлантидой" с 2018 года. Как сообщают СМИ, режиссер на время оставил проект, чтобы дать творческой группе время разработать для фильма уникальный мир, прежде чем приступать к созданию сценария. Во главе группы стоит Кевин Дженкинс, ответственный за третий "Мир Юрского периода" и "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Съемки "Власти" должны стартовать уже в июле. Ранее студия Universal остановила съемочный процесс спустя всего четыре недели из-за пандемии коронавируса. Вместе с Крисом Прэттом и Брайс Даллас Ховард во франшизу вернутся ее прежние герои: Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

Премьера "Мира Юрского периода: Власть" намечена на 10 июня 2021 года.