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Режиссер "Мира Юрского периода" снимет фильм об Атлантиде

Режиссер "Мира Юрского периода" снимет фильм об Атлантиде
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com
Следующим проектом режиссера станет интригующий триллер под названием "Атлантида" (Atlantis). Идея принадлежит Треворроу и Мэтту Чарману ("Шпионский мост"), сценарий напишет Данте Харпер ("Чужой: Завет").

Колин Треворроу, который сейчас готовится возобновить съемки "Мира Юрского периода: Власть", продолжит сотрудничество со студией Universal.

Действие картины развернется в Индийском океане, где-то между Африкой, Индией и Океанией, и познакомит зрителей с мультикультурной цивилизацией, обладающей передовыми технологиями.

Подробностей сюжета нет, однако известно, что Треворроу занимается "Атлантидой" с 2018 года. Как сообщают СМИ, режиссер на время оставил проект, чтобы дать творческой группе время разработать для фильма уникальный мир, прежде чем приступать к созданию сценария. Во главе группы стоит Кевин Дженкинс, ответственный за третий "Мир Юрского периода" и "Звездные войны: Скайуокер. Восход". 

 
 
 
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We took the names off the chairs. Everyone matters the most.

Публикация от Colin Trevorrow (@colin.trevorrow)

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Съемки "Власти" должны стартовать уже в июле. Ранее студия Universal остановила съемочный процесс спустя всего четыре недели из-за пандемии коронавируса. Вместе с Крисом Прэттом и Брайс Даллас Ховард во франшизу вернутся ее прежние герои: Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

Премьера "Мира Юрского периода: Власть" намечена на 10 июня 2021 года.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Атлантида, Мир Юрского периода.

Автор:

Телеграф
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