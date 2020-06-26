Опять перенос: премьеру фильма "Довод" отложили

Студия Warner Bros. во второй раз перенесла выход нового шпионского фильма Кристофера Нолана "Довод". Об этом сообщает variety.

Сначала картина должна была выйти 17 июля, потом ее перенесли на 31 июля. Сейчас релиз сместили еще на две недели - на 12 августа 2020 года. Когда фильм появится в украинском прокате пока неизвестно.

Это связано с пандемией коронавируса и работой кинотеатров, которые во многих странах еще не открылись.

"Мы намерены показать "Довод" зрителям в кинотеатрах на большом экране, когда прокатчики будут готовы, а представители здравоохранения скажут, что время пришло. В такие времена нам всем нужно быть гибкими. Мы не относимся к этому как к традиционному релизу фильма. Мы приняли решение выпустить картину в середине недели, чтобы позволить зрителю посмотреть его в свободное время, и показывать ее в кинотеатрах гораздо дольше", - отметили представители студии Warner Bros.

Как сообщалось ранее, главную роль в картине сыграет Джон Дэвид Вашингтон. Также в фильме появятся Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.

Фильм расскажет о мировом шпионаже, однако подробностей сюжета не раскрывают. По словам Кристофера Нолана, в ленте много крупномасштабных постановок, ожидаются сцены в семи странах мира, а также будет крутой актерский состав и серьезные декорации. Еще режиссер называл фильм "самым амбициозным". Так, во время съемок шпионского боевика Кристофера Нолана "Довод" разбили настоящий Boeing.