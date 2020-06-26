Опять перенос: премьеру фильма "Довод" отложили

Сначала картина должна была выйти 17 июля, потом ее перенесли на 31 июля. Сейчас релиз сместили еще на две недели - на 12 августа 2020 года. Когда фильм появится в украинском прокате пока неизвестно.
Это связано с пандемией коронавируса и работой кинотеатров, которые во многих странах еще не открылись.
"Мы намерены показать "Довод" зрителям в кинотеатрах на большом экране, когда прокатчики будут готовы, а представители здравоохранения скажут, что время пришло. В такие времена нам всем нужно быть гибкими. Мы не относимся к этому как к традиционному релизу фильма. Мы приняли решение выпустить картину в середине недели, чтобы позволить зрителю посмотреть его в свободное время, и показывать ее в кинотеатрах гораздо дольше", - отметили представители студии Warner Bros.
Как сообщалось ранее, главную роль в картине сыграет Джон Дэвид Вашингтон. Также в фильме появятся Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.
Фильм расскажет о мировом шпионаже, однако подробностей сюжета не раскрывают. По словам Кристофера Нолана, в ленте много крупномасштабных постановок, ожидаются сцены в семи странах мира, а также будет крутой актерский состав и серьезные декорации. Еще режиссер называл фильм "самым амбициозным". Так, во время съемок шпионского боевика Кристофера Нолана "Довод" разбили настоящий Boeing.