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В "Докторе Стрэндже" появится Мордо: актер Чиветел Эджиофор подтвердил слухи

В "Докторе Стрэндже" появится Мордо: актер Чиветел Эджиофор подтвердил слухи
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter.com
Портал ScreenRant взял интервью у актера Чиветеля Эджиофора, приуроченное к выходу на Netflix "Бессмертной гвардии", в которой Эджиофор снимался. В ходе интервью у актера спросили, вернется ли он к роли Барона Мордо в "Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия". Он подтвердил этот факт, однако не стал вдаваться в подробности проекта.

"Мы надеемся как можно скорее начать работу над фильмом, и это все, что я могу вам сказать. Мы все очень взволнованы и предвкушаем начало съемок. Я уже не могу больше ждать", - отметил актер.

Пока список актеров, про которых известно, что они примут участие в сиквеле "Доктора Стрэнджа", не так и велик. Кроме Эджиофора в нем Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа, Элизабет Олсен в роли Алой ведьмы Ванды Максимофф и Бенедикт Вонг в роли Вонга.

Начало съемок даст больше информации о персонажах нового фильма и актерах, которые их сыграют. По слухам, впервые в киновселенной Mаrvel может появиться такой персонаж комиксов, как Америка Чавес.

Брюс Кэмпбелл рассказал, когда начнется производство "Доктора Стрэнджа 2"

Съемки фильма планировали начать в июне этого года, а датой премьеры назначили 7 мая 2021 года. Но пандемия коронавируса сорвала эти планы. На настоящий момент премьера запланирована на 25 марта 2022 года, а дата начала съемок пока неизвестна.

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Все по теме:

Marvel, Доктор Стрэндж, Чиветел Эджиофор, Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия, Мордо.

Автор:

Телеграф
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