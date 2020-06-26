В "Докторе Стрэндже" появится Мордо: актер Чиветел Эджиофор подтвердил слухи

Портал ScreenRant взял интервью у актера Чиветеля Эджиофора, приуроченное к выходу на Netflix "Бессмертной гвардии", в которой Эджиофор снимался. В ходе интервью у актера спросили, вернется ли он к роли Барона Мордо в "Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия". Он подтвердил этот факт, однако не стал вдаваться в подробности проекта.

"Мы надеемся как можно скорее начать работу над фильмом, и это все, что я могу вам сказать. Мы все очень взволнованы и предвкушаем начало съемок. Я уже не могу больше ждать", - отметил актер.

Пока список актеров, про которых известно, что они примут участие в сиквеле "Доктора Стрэнджа", не так и велик. Кроме Эджиофора в нем Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа, Элизабет Олсен в роли Алой ведьмы Ванды Максимофф и Бенедикт Вонг в роли Вонга.

Начало съемок даст больше информации о персонажах нового фильма и актерах, которые их сыграют. По слухам, впервые в киновселенной Mаrvel может появиться такой персонаж комиксов, как Америка Чавес.

Съемки фильма планировали начать в июне этого года, а датой премьеры назначили 7 мая 2021 года. Но пандемия коронавируса сорвала эти планы. На настоящий момент премьера запланирована на 25 марта 2022 года, а дата начала съемок пока неизвестна.