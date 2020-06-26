"О дивный новый мир" на Peacock: вышел первый трейлер сериала (Видео)

Стриминговый сервис Peacock опубликовал трейлер сериала "О дивный новый мир", в основу которого лег одноименный роман Олдоса Хаксли. Главную роль в шоу сыграл Олден Эренрайк, который играл молодого Хана Соло. Действие сериала разворачивается в Лондоне недалекого будущего. Потребительство возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд. Человечество разбито на касты, а все проблемы решаются с помощью безвредного наркотика сома. Однажды двое обитателей оказываются за пределами Лондона и попадают в самый центр кровопролитного восстания.