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Пятница, 26.06.2020

"О дивный новый мир" на Peacock: вышел первый трейлер сериала (Видео)

Стриминговый сервис Peacock опубликовал трейлер сериала "О дивный новый мир", в основу которого лег одноименный роман Олдоса Хаксли. Главную роль в шоу сыграл Олден Эренрайк, который играл молодого Хана Соло. Действие сериала разворачивается в Лондоне недалекого будущего. Потребительство возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд. Человечество разбито на касты, а все проблемы решаются с помощью безвредного наркотика сома. Однажды двое обитателей оказываются за пределами Лондона и попадают в самый центр кровопролитного восстания.
zn.ua
Фото: instagram
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Трейлер, Олден Эренрайк, Peacock, О дивный новый мир.
21:14 Сегодня Телеграф
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