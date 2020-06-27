Увы, но Джека Воробья не будет: Марго Робби сыграет в Пиратах Карибского моря

29-летняя кинозвезда подписала контракт на главную роль в перезапуске культовой франшизы, но уже без капитана Джека Воробья, пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что сюжет новой ленты будет сосредоточен вокруг пиратки.

Над новыми Пиратами Карибского моря работает сценаристка и продюсер Кристина Ходсон, которая ранее уже сотрудничала с Робби над фильмом Хищные птицы. Ходсон также ранее работала над сценариями к спин-оффу Трансформеров и Бэтгерл.

По ее словам, в фильме зрители увидят новых персонажей и оригинальную историю:

"Фильм станет оригинальной историей с новыми персонажами", — отметила она.

Также стало известно, что перезапуском Пиратов Карибского моря, который станет попыткой поверить, может ли культовая франшиза существовать без Джонни Деппа, займется создатель сериала Чернобыль Крэйг Мазин.