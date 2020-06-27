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Space Production продолжает съемки украинского комедийного сериала "Родня"

Space Production продолжает съемки украинского комедийного сериала "Родня"
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram
"1+1" снимает новый комедийный сериал "Родня", премьера которого запланирована в новом телесезоне. Одну из главных ролей в проекте исполнит Клавдия Дрозд, звезда драмы "Худшая подруга" весенней сериальной линейки канала. Над производством продукта по заказу "1+1" работает компания "SPACE Production". Съемки ведутся с соблюдением новых требований работы съемочных групп в условиях адаптивного карантина.

По сюжету, главный герой Артем возвращается в родной маленький городок после 10 лет жизни в столице. За все время он ни разу не наведывал семью и любимую девушку, которую когда-то обещал забрать в столицу. Теперь Артем приехал на родину по заданию шефа, который хочет на месте дома культуры построить торговый центр. В родном городке главного героя ждет множество приключений и испытаний, встречи с семьей, друзьями и первой любовью, а также переосмысление жизненных приоритетов и настоящих ценностей.

В проекте "Родня" снимаются актеры Инна Приходько, Евгений Ламах, Елена Узлюк, Гавриил Федотов, Валерий Астахов, Алексей Череватенко, Леся Самаева, Алексей Смолка, Елена Оларь, Екатерина Кистень и другие.

Продюсерами сериала от канала "1+1" выступают Максим Кривицкий, Алена Еремеева и Дарина Жукова. Генеральные продюсеры от "SPACE Production" - Дарья Легони-Фиалко и Екатерина Ласкари. Режиссер-постановщик - Сергей Щербин, оператор-постановщик - Богдан Якименко.

 
 
 
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"Звезды по обмену": съемки украинской комедии окончены

Премьера нового сериала "Родня" состоится на "1+1" уже в новом телесезоне.

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1+1, Родня, Клавдия Дрозд, Space Production.

Автор:

Телеграф
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