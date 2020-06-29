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Трейлер фильма "Бесшумный": Николай Костер-Вальдау охотится за убийцей своей дочери (Видео)

Трейлер фильма "Бесшумный": Николай Костер-Вальдау охотится за убийцей своей дочери (Видео)
Обновлено 09:16 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Персонаж Костера-Вальдау — профессиональный охотник, чья дочь пять лет назад пропала без вести.

Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов" и которого не надо путать с его однофамильцем Николасом Костером, сыгравшим в "Санта-Барбаре", исполнит главную роль в триллере режиссера Робина Пронта ("Арденны", "Лесные разбойники") "Бесшумный".

Однажды он видит убийцу, охотящегося с луком и стрелами на молодую девушку, немного похожую на его потерянную дочь.

Вместе с шерифом (Аннабель Уоллис) он пытается выследить и задержать преступника, но оказывается втянутым в смертельно опасную игру в кошки-мышки. Возможно, победа в этой дуэли позволит прояснить судьбу дочери главного героя. 

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Премьера "Бесшумного" должна была состояться в этом году на фестивале SXSW в Остине, штат Техас. Но пандемия коронавируса внесла изменения в эти планы, фестиваль был отменен.

Теперь премьера состоится на DirectTV 16 июля, а на 14 августа запланирован выпуск фильма на цифровых носителях и показ в кинотеатрах.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Бесшумный, Николай Костер-Валдау.

Автор:

Телеграф
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