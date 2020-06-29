Трейлер фильма "Бесшумный": Николай Костер-Вальдау охотится за убийцей своей дочери (Видео)

Персонаж Костера-Вальдау — профессиональный охотник, чья дочь пять лет назад пропала без вести.

Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов" и которого не надо путать с его однофамильцем Николасом Костером, сыгравшим в "Санта-Барбаре", исполнит главную роль в триллере режиссера Робина Пронта ("Арденны", "Лесные разбойники") "Бесшумный".

Однажды он видит убийцу, охотящегося с луком и стрелами на молодую девушку, немного похожую на его потерянную дочь.

Вместе с шерифом (Аннабель Уоллис) он пытается выследить и задержать преступника, но оказывается втянутым в смертельно опасную игру в кошки-мышки. Возможно, победа в этой дуэли позволит прояснить судьбу дочери главного героя.

Премьера "Бесшумного" должна была состояться в этом году на фестивале SXSW в Остине, штат Техас. Но пандемия коронавируса внесла изменения в эти планы, фестиваль был отменен.

Теперь премьера состоится на DirectTV 16 июля, а на 14 августа запланирован выпуск фильма на цифровых носителях и показ в кинотеатрах.